Guarda-redes colombiano acusado de atropelar duas pessoas enquanto conduzia sob efeito de álcool

Vítimas são motociclistas.

Um guarda-redes colombiano está acusado de atropelar duas pessoas enquanto conduzia sob efeito de álcool, avançou este sábado o jornal Olé.Harlen Castillo, futebolista do Atlético Nacional, da Colômbia, seguia num carro e atropelou dois motociclistas, a 6 de novembro. Um teste confirmou o nível de álcool no sangue acima do permitido.Uma pessoa próxima do guarda-redes ofereceu dinheiro a uma das vítimas para comprar uma mota nova, de acordo com a companheira do motociclista.O clube e o jogador não se pronunciaram publicamente sobre o assunto.