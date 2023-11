Cogumelos venenosos intoxicam mãe e filha

Estão internadas em estado grave, com insuficiência hepática. Filha aguarda por transplante de fígado.

Duas mulheres, mãe e filha, de 84 e 62 anos, estão internadas, em estado grave, no Hospital de Mirandela e no Hospital de Santo António, no Porto, devido a uma intoxicação alimentar provocada por cogumelos silvestres que consumiram numa refeição em família.









A refeição foi confecionada na terça-feira, na casa de família, em Mirandela. No dia seguinte surgiram os sintomas: vómitos e diarreia. As duas mulheres dirigiram-se ao Hospital de Mirandela, onde os médicos confirmaram um quadro clínico grave em consequência de uma insuficiência hepática. Inicialmente, mãe e filha ficaram internadas em Mirandela, mas devido à gravidade da situação, a mulher mais nova foi transferida para o Hospital de Santo António, no Porto, para realizar um transplante de fígado. A mãe, devido à idade, não está elegível para realizar um transplante e por esse motivo continua internada no Hospital de Mirandela.



O quadro clínico é bastante reservado, no entanto, está a evoluir favoravelmente.



