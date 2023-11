Colisão entre carro e composição do metro faz três feridos e obriga a corte da circulação ferroviária no Monte da Caparica

Vítimas sofreram ferimentos ligeiros e não precisaram de ser transportadas ao hospital.

Uma colisão entre um carro e uma composição do Metro Sul do Tejo causou três feridos na tarde deste domingo. O acidente ocorreu pelas 14h15, na avenida Timor Lorosae, no Monte da Caparica, em Almada, e obrigou ao corte da circulação ferroviária naquela zona.No local estão 12 operacionais dos bombeiros da Trafaria e Almada, bem como a GNR.As três vítimas foram classificadas como ligeiras não precisaram de ser transportadas ao hospital.