Inédito: CMTV ganha o dia à TVI generalista

A CMTV, emitida apenas no canal 8 de todas as plataformas de cabo, obteve ontem mais audiência que a TVI generalista, cuja emissão é feita em sinal aberto.É a primeira vez na história da televisão portuguesa que um canal de cabo, no caso a CMTV, ganha à TVI generalista.O resultado histórico aconteceu na média de audiência ao longo do dia de ontem. A CMTV obteve 9,7% de share, contra 9,5% da TVI.A televisão do Correio da Manhã obteve em média 223 mil espectadores a cada minuto do dia, contra apenas 219 mil da TVI.Os principais concorrentes da CMTV obtiveram em conjunto apenas 4,3% de share, com a CNN a obter apenas 1,9%, mesmo assim à frente da SIC Notícias com 1,8% e a RTP3 com 0,6%.A CMTV é líder da informação nacional há 19 meses consecutivos.É emitida no canal 8 de todas as plataformas de cabo mas não está ainda na TDT.Os resultados citados são da responsabilidade da GFK.