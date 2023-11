De Cesária até à BD: Cabo-verdiano faz arte em sapatilhas

Marilson Tavares, de 20 anos, é jardineiro do parlamento de Cabo Verde, mas desde criança que impressiona todos à sua volta com desenhos e pinturas.

Um par de sapatilhas com um desenho de Cesária Évora, voz da morna e ícone da cultura cabo-verdiana, ganha relevo na página de Marilson Tavares na rede social Instagram, onde cresce a popularidade da sua arte de personalizar calçado.

Marilson, 20 anos, é jardineiro do parlamento de Cabo Verde, na Praia, mas desde criança que impressiona todos à sua volta com desenhos e pinturas.

Cresceu a querer ser "um grande pintor", mas a falta de rendimentos tem travado o sonho, deixando o restauro e pintura de sapatilhas como sinal visível da sua paixão, que assina na Internet como 'Arte Dnox Crioulo Official'.

Com o 12.º ano de escolaridade concluído, inscreveu-se numa formação na área do desenho e pintura, em 2022, mas não chegou ao fim.

"Acabei por desistir", por falta de dinheiro para pagar as propinas e transportes, diz, com mágoa, porque queria "ganhar conhecimentos" e experiência com quem também se dedicada às artes.

Apesar dos obstáculos, mantém a ambição, graças a uma motivação particular que recebeu quando era criança: "Alguns não acreditavam, mas a minha professora tinha tanta confiança em mim que disse que, um dia, eu ia conseguir alcançar o meu sonho. E eu não quero desistir".

Com uma vocação conhecida de todos, alguns amigos começaram a sugerir-lhe que aplicasse a arte ao pronto-a-vestir ou calçado e assim arrancou a carreira que faz das redes sociais a sua principal montra.

Marilson vive em casa da mãe, na Várzea, um dos bairros centrais da Praia, e é numa divisão ainda em construção que ocupa uma única mesa com pincéis, tintas acrílicas, uma 'airbrush' (nome dado à máquina de pinturas) e um secador de cabelo.

Ao lado, uma sapateira está quase cheia com encomendas, não só de Cabo Verde, mas também de Portugal e França.

"Quando comecei a fazer desenhos realistas nos sapatos dos clientes, vi que eles não ficavam satisfeitos. É um desafio imenso", conta, um desafio agravado pela falta de recursos para "comprar todos os equipamentos".

"Tenho uma 'airbrush', mas é fraca, o trabalho não fica como quero e os clientes querem a perfeição", por isso, sempre que pode, poupa para investir no negócio.

Leva quatro horas para desenhar um par de calçado, seja um desenho de girassol, seja para fazer a cara de alguém -- além de Cize (Cesária), numas sapatilhas que já vendeu, e também Amílcar Cabral, fundador da independência, foi um ícone que já pintou.

Figuras da história surgem ao lado de heróis de banda desenhada e cada personalização custa três mil escudos (27 euros), "um preço acessível", tendo em mente um equilíbrio entre crise económica no país e os requisitos da arte.