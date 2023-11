Carro incendeia-se em andamento na Trofa

Ocupantes saíram do veículo antes de as chamas deflagrarem.

Um carro incendiou-se em andamento, ao início da tarde deste domingo, no cruzamento da Carriça, em Muro, concelho na da Trofa. Os bombeiros foram chamados às 13h01, mas quando chegaram ao local o carro estava já tomado pelas chamas.Os ocupantes conseguiram sair do veículo antes de as chamas deflagrarem, não tendo sido registada qualquer vítima.Para o local foi mobilizada uma equipa dos bombeiros da Trofa com cinco elementos, apoiados por uma viatura. A GNR também esteve no local.