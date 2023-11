Populares apontam novo poço suspeito. Autoridades ponderam mergulho onde foi encontrada alegada roupa da grávida da Murtosa

PJ e bombeiros interrompem buscas e não estão no local.

A família de Mónica Silva e os populares dirigiram-se, este domingo, pelo terceiro dia consecutivo para junto do poço onde decorreram buscas pela grávida desaparecida na Murtosa desde o início de outubro. Na zona, próxima da Ria de Aveiro, há um novo poço suspeito a ser vasculhado pelas pessoas, mas os bombeiros e a Polícia Judiciária (PJ) não estão no local.As buscas da PJ de Aveiro estão interrompidas e só devem ser retomadas caso se comprove que uma peça de vestuário encontrada durante as buscas pertencia à mulher desaparecida. Nessa condição, deverão entrar mergulhadores dentro do poço. Este domingo, apenas a GNR acorreu ao local, dada a insistência da família de Mónica Silva e dos populares em aproximar-se deste e de outros poços.No sábado, os bombeiros drenaram a água, mas surgiu um novo lençol de água . Os operacionais trabalharam ao longo da noite, com recurso a luz artificial.A mulher, de 33 anos, que estava grávida de sete meses, foi vista pela última vez a 3 de outubro, quando saiu de casa com as ecografias da gravidez, ligando pouco depois ao filho a dizer que estava a regressar a casa, o que não chegou a acontecer.