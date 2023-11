Artistas choram a morte de Sara Tavares

Tristeza e lamento estendem-se a todo o universo das artes.





A cantora portuguesa Sara Tavares, diagnosticada com um tumor cerebral, morreu este domingo, aos 45 anos, em Lisboa. As reações nas redes sociais estenderam-se a todo o universo das artes."Não tenho palavras. (...) As lágrimas que me correm são de um amor eterno", escreveu a apresentadora de televisão Catarina Furtado.

A poetisa Cláudia Lucas Chéu recordou os tempos de infância em que brincou com Sara. "Ainda ontem estávamos a brincar com as nossas Barbies falsas e a comer leite em pó à colherada diretamente da lata", contou.





O ator Afonso Pimentel contou que a doença trouxe "muito cansaço" a Sara.





A par da carreira em nome próprio, a artista de raízes cabo-verdianas colaborou com vários nomes da música portuguesa e lusófona.





A cantora Gisela João lamentou uma "notícia tão triste", enquanto o rapper Carlão mencionou a "dor" que sentiu.





Outros dois rappers mencionaram o papel de Sara no percurso artístico que seguiram. Slow J agradeceu tudo o que Sara lhe ensinou. "Aprendi muito a conversar contigo", escreveu.





Já Eva Cruzeiro mostrou uma tatuagem no braço que retrata o rosto da cantora.





Em alusão a uma canção escrita em conjunto com Sara, o DJ Moullinex referiu o "privilégio de guardar tantas memórias" dela.





Para a cantora Aurea, Sara será "para sempre uma das maiores inspirações".