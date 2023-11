Receba as principais notícias do dia no canal de Whatsapp do CM

Através do canal de Whatsapp do CM, também pode partilhar as notícias que mais lhe interessam com os seus contactos.

O Correio da Manhã já está no Whatsapp. Diariamente, ao início da manhã, receba no canal de Whatsapp do CM uma síntese das principais notícias que estão a marcar a atualidade.

Ao longo do dia, fique a par do que se passa em Portugal e no mundo e não hesite em dar-nos a sua opinião na Pergunta CM ou em deixar a sua reação às nossas notícias. Através do canal de Whatsapp do CM, também pode partilhar as notícias que mais lhe interessam com os seus contactos.

Para garantir que não perde o essencial do dia noticioso, à noite, fazemos-lhe uma nova síntese dos temas que marcaram a atualidade.

Só precisa seguir os passos através do QR code do Correio da Manhã no Whatsapp.

Como aceder:



1 - Com a câmara do telefone faça scan ao QR code anexo nesta notícia ou clique neste hiperlink.



2 - Na tela ‘Atualizações’ vai aparecer o canal ‘Correio da Manhã’.



3 - Clique em ‘Seguir’.



4 - Para ativar as notificações do canal clique no símbolo ‘campainha’.