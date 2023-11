Menina de cinco anos encontrada em mala fechada com cimento identificada 35 anos depois

Mãe e padrasto de Kenyatta foram detidos e acusados de homicídio qualificado.

As autoridades norte-americanas conseguiram identificar uma menina de cinco anos que foi encontrada morta envolvida em cimento perto de um lixo em Millwood, na Geórgia, em 1988. 35 anos depois do crime, a polícia descobriu que a criança se trata de Kenyatta Odom, que tinha como alcunha "Keke". A mãe e o padrasto foram acusados de homicídio, informa o New York Times.Segundo a mesma fonte, a identificação da menina foi possível depois de uma mulher ter feito uma denúncia em janeiro deste ano.O corpo de Kenyatta foi descoberto dia 21 de dezembro de 1988 dentro de uma mala de viagem que estava selada com cimento. Na altura, o médico responsável pela autópsia não conseguiu determinar a causa de morte da criança.Evelyn Odome e Ulyster Sanders, a mãe e o padrasto de "Keke", foram detidos no dia 9 de novembro por homicídio qualificado, agressão agravada e ocultação de cadáver.De acordo com a acusação, o ex-casal deixou a criança em água a ferver, o que terá provocado a morte da criança.A investigação para apurar a identidade de Kenyatta durou 35 anos e contou com grande repercussão mediática.Este ano, os investigadores anunciarem uma recompensa de cinco mil euros em troca de informações relevantes e uma pessoa, que não foi identificada, ligou. A denúncia permitiu chegar à mãe de "Keke" e solucionar o caso.