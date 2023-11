Polícia esfaqueado por homem que ameaçava clientes em esplanada em Ourém

PSP acredita que desacato surgiu devido ao "choque cultural".

Um agente da PSP da esquadra de Ourém foi esfaqueado por um iraquiano que estava a ameaçar com uma faca vários clientes que bebiam cerveja numa esplanada, próximo do Tribunal de Ourém.A PSP foi chamada a intervir e o homem, de 29 anos, manteve um comportamento agressivo e acabou por esfaquear com golpes ligeiros um dos polícias, que foi assistido no local, sem necessidade de ir ao hospital, explicou um responsável do comando da PSP de Santarém.Na ocasião, outros dois homens foram também identificados por ameaçar e injuriar alguns dos clientes."Em causa está o choque cultural, uma vez que a educação dos envolvidos não permite o consumo de álcool em espaços públicos", disse fonte da PSP.O indivíduo detido vai ficar numa cela da PSP até ser presente ao Tribunal para ser ouvido por um juiz.