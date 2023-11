Argentina mergulha no desconhecido com Javier Milei

Voto jovem foi fundamental para dar vitória ao candidato populista.

Cansados de viverem numa crise económica permanente, os eleitores argentinos optaram no domingo por dar um mergulho de cabeça no desconhecido e elegeram o ultraliberal populista Javier Milei como novo Presidente do país. ‘El Loco’, como é conhecido, promete fechar o Banco Central, adotar o dólar como moeda oficial e cortar a despesa pública “com uma motosserra”, propostas radicais que fazem temer pelo futuro da segunda maior economia da América Latina.