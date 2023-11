Nuno Lopes diz estar de "consciência totalmente tranquila" após ser acusado de "drogar e violar" guionista americana

Ator nega as acusações em comunicado.

Nuno Lopes, reagiu através de um comunicado que apesar de prezar a sua privacidade e vida pessoal, neste caso quis "vir a público esclarecer e contar a verdade desta história" e diz estar de "consciência totalmente tranquila".O ator explica em comunicado que através não pode explicar nem revelar os detalhes sobre o processo em que está envolvido, processo esse que remonta a 2006, quando o ator era estudante de representação em Nova Iorque nesse ano.O ator e Dj, refere que é "moralmente e eticamente" incapaz de cometer os atos de que é acusado. "Jamais drogaria alguém e me aproveitaria de uma pessoa incapacitada, quer por excesso de álcool ou por influência de quais outras substâncias", escreve.Acrescenta que tem o maior respeito e solidariedade "por todas as vítimas de quaisquer tipos de violência". Diz estar ciente das consequências que este caso representa e que o facto de recusar um acordo confidencial e avançar para tribunal não é bom para a sua imagem pessoal e profissional.Diz, por fim, que espera que "o caso seja prontamente esclarecido e seja julgado justamente", acrescentando que nunca terá medo de agir judicialmente contra qualquer pessoa que difame o seu nome.A cineasta nova-iorquina Anna Martemucci acusou o ator Nuno Lopes de a ter drogado e violado após um evento no Festival de Cinema de Tribeca, em 2006, esta terça-feira.