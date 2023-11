Ativistas Climáticos bloqueiam sedes de partidos políticos em Lisboa

Estudantes impediram entrada nos edifícios e levaram propostas de fim ao fóssil até 2030 e eletricidade 100% renovável e acessível até 2025.

‘Fim ao Fóssil’

Ativistas Climáticos do movimentobloqueram, na manhã desta terça-feira, a entrada de seis sedes de partidos políticos em Lisboa. Consigo levaram propostas para os partidos relativas ao fim ao fóssil até 2030 e eletricidade 100% renovável e acessível até 2025. Os Estudantes pretendem garantir que este é o Último Inverno de Gás em Portugal."Estes são os nossos termos, esta é a proposta que viemos entregar. Se algum partido quiser formar governo tem de os respeitar, pois nenhum governo pode ser legítimo se continuar a ignorar a maior crise que a humanidade já enfrentou. Estou aqui porque eles têm de se pronunciar. Querem acabar com este sistema que nos condena ou continuar a fazer parte dele?", disse Leonor Chicó, que impediu a sede do Bloco de Esquerda, citada no comunicado enviado à imprensa.Vicente que bloqueou a entrada na sede do PSD considera que "as instituições não podem continuar a ignorar a crise climática".Os estudantes não bloquearam a sede do Chega porque dizem que o partido está a fazer "exatamente aquilo que era esperado: ser os cães de guarda do sistema fóssil, saindo à rua para ladrar a quem se lhe opõe. O Fascismo é um sintoma deste sistema, e está ao serviço dele", disse Ideal, que deixou à entrada do edifício brinquedos para cães.Os ativistas dia 24 de novembro vão ocupar o ministério do Ambiente.