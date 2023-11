Japão emite aviso de emergência para população se proteger de possível ameaça de míssil norte-coreano

Coreia do Norte notificou Tóquio de que planeava lançar um satélite.

O governo japonês emitiu, esta terça-feira, um aviso de emergência aos residentes da prefeitura de Okinawa, no sul do país para se protegerem da possível ameaça de um míssil norte-coreano, avança a Reuters.O Japão informou, através do seu sistema de radiodifusão J-Alert, que a Coreia do Norte parece ter disparado um míssil.Esta terça-feira, a Coreia do Norte notificou Tóquio de que se preparava para lançar um satélite, a terceira tentativa, violando as resoluções do Conselho de Segurança das Nações Unidas.