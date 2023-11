Homem detido por violar vizinha de 17 anos na Madeira

Crime aconteceu no início do ano de 2023, no concelho de Câmara de Lobos.

Um homem de 35 anos foi detido pela Polícia Judiciária por ser suspeito de violar uma vizinha de 17 anos, no inicio do ano de 2023 no concelho de Câmara de Lobos, Madeira.



O detido, acusado da prática do crime de violação, na forma tentada, será presente às autoridades judiciárias competentes, para aplicação de medidas de coação tidas por adequadas.