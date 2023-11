Condomínio onde vive André Villas-Boas vandalizado. Segurança agredido e hospitalizado

PSP foi chamada ao local após o rebentamento de vários petardos.

O condomínio onde se localiza a casa de André Villas-Boas, no Porto, foi alvo de atos de vandalismo durante a madrugada desta quarta-feira. O zelador do empreendimento foi agredido e hospitalizado.

O carro patrulha da PSP foi chamado ao local pela meia noite após o rebentamento de vários petardos. Horas mais tarde, um grupo de indivíduos aproximou-se do condomínio e acabou por agredir o segurança. O homem de 64 anos foi socorrido no local e transportado para o Hospital de Santo António, no Porto.





O grupo fugiu do local após roubar o carro da vítima. A PSP está a investigar o caso.