Presidente da República diz que Carlos Avilez "ficará como figura fundamental de uma geração que mudou o teatro"

Marcelo Rebelo de Sousa elogia ainda o encenador pelo "arrojo, entusiasmo, persistência e generosidade".

O Presidente da República lamentou esta quarta-feira a morte do encenador e ator Carlos Avilez, que elogiou pelo "arrojo, entusiasmo, persistência e generosidade", considerando que "ficará como figura fundamental de uma geração que mudou o teatro português".

Carlos Avilez morreu esta quarta-feira, aos 88 anos, vítima de paragem cardio-respiratória, no Hospital de Cascais, no distrito de Lisboa. Com uma vida dedicada ao teatro, foi um dos fundadores do Teatro Experimental de Cascais.

Numa mensagem de pesar publicada no sítio oficial da Presidência da República na Internet, o chefe de Estado considera que "Carlos Avilez ficará como figura fundamental de uma geração que mudou o teatro português entre as décadas de 1960 e 70, e com continuidade bem depois disso", da qual também fizeram parte figuras como Joaquim Benite ou Jorge Silva Melo.

Marcelo Rebelo de Sousa recorda que teve o prazer de condecorar Carlos Avilez em 2018 com as insígnias de membro honorário da Ordem do Mérito em nome do Teatro Experimental do Porto (TEP), "enquanto Presidente da República, e enquanto seu espectador, admirador e amigo, em reconhecimento de seis décadas de arrojo, entusiasmo, persistência e generosidade".

"Tendo-se estreado como ator em meados dos anos 50 na companhia Rey Colaço -- Robles Monteiro, Carlos Avilez passou também pela Guilherme Cossoul, em Lisboa, o TEP, no Porto, ou o CITAC, em Coimbra. Com o Teatro Experimental de Cascais, de que foi um dos fundadores em 1965, propôs um teatro inconformista e ousado, à qual a situação era adversa, levando à cena autores como Lorca, Osborne, Arrabal, Gombrowicz ou Genet", refere o chefe de Estado.

O Presidente da República destaca, "no seu percurso subsequente", o exercício das "funções de diretor dos dois teatros nacionais, o S. João e o D. Maria II, e a fundação da Escola Profissional de Teatro de Cascais", acrescentando que se deve a esta escola "a descoberta e formação de muitos jovens atores".