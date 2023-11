Detido por tentar matar homem durante negócio ilegal em Vila Franca de Xira

Vítima sofreu ferimentos graves e mantém-se hospitalizada, na sequência de múltiplos disparos.

A Polícia Judiciária (PJ) deteve um jovem, de 23 anos, por tentar matar um homem, com recurso a arma de fogo, em Vila Franca de Xira Ao início da noite de 9 de novembro, o suspeito e a vítima encontraram-se com vista à concretização de um negócio de natureza ilícita. Ambos estavam acompanhados de outros indivíduos.A vítima, de 28 anos, sofreu ferimentos graves e mantém-se hospitalizada, na sequência de múltiplos disparos.A PJ recuperou a arma do crime e o detido encontra-se em prisão preventiva.