Suspeito de violar vizinha de 17 anos na Madeira sai em liberdade

Crime remonta ao início do ano de 2023.

Um homem de 35 anos, detido esta terça-feira, suspeito de ter violado uma vizinha de 17 anos ficou em liberdade. O crime ocorreu no início do ano, em Câmara de Lobos, na Madeira.



Apesar de ter ficado em liberdade, o homem fica proibido de contactar a vítima e ficou indiciado pela prática de crime de abuso sexual. Terá também de apresentar-se bissemanalmente à Polícia Judiciaria e ainda ficou com termo de identidade e residência.