Produtora de saga da Netflix demite protagonista por publicações pró-Palestina

Spygalss considera que as declarações da mexicana Melissa Barrera incitam ao ódio e são antissemitas.

A atriz Melissa Barrera está fora da saga "Gritos", da qual era protagonista, devido a publicações Pró-Palestina que fez nas redes sociais. A Spygalss, empresa responsável pela produção, considera que as últimas declarações da mexicana sobre o conflito no Médio Oriente incitam ao ódio e são antissemitas."A posição da Spyglass é inequivocamente clara: temos tolerância zero para o antissemitismo ou o incitamento ao ódio sob qualquer forma, incluindo falsas referências ao genocídio, limpeza étnica, distorção do Holocausto ou qualquer coisa que flagrantemente cruze a linha do discurso de ódio", disse um porta-voz da empresa à revista Variety.Desde que a guerra Israel-Hamas teve início, a 7 de outubro, Melissa Barreira tem-se pronunciado sobre o tema nas redes sociais, defendendo a Palestina. A atriz acusou Israel de "genocídio e limpeza étnica" e considerou ainda que a imprensa ocidental dá mais destaque ao lado israelita."Nas últimas semanas, tenho procurado ativamente vídeos e informações sobre o lado palestiniano, seguindo contas, etc. Porquê? Porque os meios de comunicação ocidentais só mostram o outro lado. Por que razão o fazem, deixo-te deduzir por ti próprio", escreveu num post.

Melissa não será a única atriz da saga "Gritos" a não voltar ao papel. Esta quarta-feira, foi noticiado pelo "Entertainment Tonight" que Jenna Ortega, outra das protagonistas, contactou a agência para cancelar o contrato com a produção após a situação com a colega.