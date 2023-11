Ex-namorado de grávida desaparecida na Murtosa limpou casa após envolvimento da polícia no caso

Telefonema entre Mónica e o filho fez autoridades chegarem à casa de Fernando Valente.

O apartamento do principal suspeito do desaparecimento da grávida desaparecida na Murtosa há mais de mês e meio terá sido alvo de uma limpeza minuciosa após o caso ter sido reportado às autoridades.A Polícia Judiciária detetou vestígios de produtos de desinfetantes na habitação de Fernando Valente, local onde se acredita que tenha estado com Mónica Silva na noite em que esta desapareceu.O telefonema entre Mónica e o filho mais velho foi considerado uma peça-chave para o caso. Ao que oapurou, a chamada permitiu que os inspetores chegassem ao apartamento de Fernando na Torreira. A mulher disse ao filho que iria chegar dentro de dez minutos, o tempo necessário da sua casa à do suspeito.Fernando Valente ficou em prisão preventiva, no sábado, por suspeita dos crimes de homicídio qualificado, profanação de cadáver e aborto agravado.No interrogatório que terminou na passada sexta-feira, o ex-namorado de Mónica não conseguiu esclarecer à juíza de instrução criminal o porquê de ter desligado o telemóvel no mesmo dia em que foi desligado o telemóvel de Mónica Silva.A mulher, de 33 anos, que estava grávida de sete meses, foi vista pela última vez a 3 de outubro, quando saiu de casa com as ecografias da gravidez, ligando pouco depois ao filho a dizer que estava a regressar a casa, o que não chegou a acontecer.