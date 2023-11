PSG aciona opção de compra de Gonçalo Ramos e Benfica garante encaixe milionário

Avançado português assinou até 2028.

O PSG exerceu a opção de compra de Gonçalo Ramos, confirmou o Benfica.



Em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários, os encarnados confirmam a transferência por 65 milhões de euros, "acrescido de uma remuneração variável associada a objetivos", que pode elevar a venda até aos 80 M€.



Comunicado do Benfica:

A Sport Lisboa e Benfica – Futebol, SAD informa, na sequência do comunicado divulgado no passado dia 7 de agosto de 2023, que o Paris Saint-Germain exerceu a opção de transferência a título definitivo dos direitos desportivos do jogador Gonçalo Matias Ramos, pelo montante de €65.000.000 (sessenta e cinco milhões de euros) acrescido de uma remuneração variável associada a objetivos, pelo que o montante global da transferência poderá atingir o montante de € 80.000.000 (oitenta milhões de euros).

Mais se informa que o Paris Saint-Germain terá o direito a reter o mecanismo de solidariedade de 5%, para posterior distribuição aos clubes que participaram na formação do jogador, e a Benfica SAD terá encargos com serviços de intermediação de 10% do valor da venda deduzido do montante da solidariedade