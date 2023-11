Axl Rose, vocalista dos Guns N' Roses, acusado de assédio sexual a modelo

Vítima diz ter ficado na cama "de mãos atadas" à mercê da "raiva" do cantor.

Axl Rose, vocalista dos Guns N' Roses, foi acusado, esta quarta-feira, por uma antiga modelo de assédio sexual, de acordo com um processo no tribunal de Nova Iorque, citado pela Rolling Stone.Sheila Kennedy, antiga modelo da Penthouse, diz que conheceu o cantor num clube noturno em Nova Iorque, em 1989. A mulher diz que nessa noite terá sido assediada por Rose, no quarto de hotel do artista.Kennedy relata que foi convidada por um amigo para conhecer a banda. Depois de falarem por alguns instantes, o cantor convidou-a para irem a uma festa no hotel.A queixosa diz que a sua amiga não foi convidada porque Rose disse que "não era boa o suficiente". Kennedy terá ido para o hotel, depois de ter pedido desculpas à amiga.No quarto, onde também estaria o apresentador Riki Rachtman, os convidados foram presenteados com cocaina e alcool. Depois de Kennedy sair da casa de banho, Rose "empurrou-a contra a parede e beijou-a", relata a acusação."Kennedy considerou Rose atraente e não se importou com essa interação. Admitia vir a dormir com ele."No entanto, não consentiu as interações sexuais que teve com Rose mais tarde. Quando apenas Rose, Rachtman, Kennedy e outra modelo estavam no quarto, Rose começou a ter relações com o modelo.A mulher descreve que ficou desconfortável porque Rose era "agressivo" com a modelo com quem estava envolvido e saiu do quarto.Depois de sair ouviu vidros a partir e insultos de Rose. O vocalista foi para o corredor e encontrou Kennedy. Chateado, segundo a acusação, arrastou a modelo "pelos cabelos" e fê-la sangrar dos joelhos.No quarto, o cantor terá atirado a vítima para a cama e atou as mãos da vítima atrás da cabeça. "Kennedy ficou na cama deitada com as mãos atadas, a sangrar, vulnerável e sozinha com Rose, que estava com raiva. Tratou-a como propriedade sexual", descreve a acusação.A mulher terá continuado na cama por temer o desfecho dos acontecimentos se tivesse feito frente ao agressor.A acusação diz que a alegada vítima ficou com stress pós traumático e sofre sempre que ouve o nome de Rose, ou música dos Guns N' Roses. Kennedy também sofre de ansiedade e depressão desde o ataque, o que comprometeu a sua carreira.Rose já foi acusado de violência doméstica várias vezes no passado. O caso foi possível graças ao "Adult Survivors Act", uma lei de Nova Iorque que dá oportunidade aos agredidos de iniciarem um processo, mesmo que o prazo da prescrição já tenha vencido.A mesma lei motivou a queixa de