Ator Jamie Foxx acusado de agressão sexual em 2015

Agressão ocorreu alegadamente na esplanada de um restaurante em Nova Iorque.

Um tribunal do estado de Nova Iorque recebeu na quarta-feira uma queixa contra o ator Jamie Foxx, acusado de agressão sexual, alegadamente ocorrida na esplanada de um restaurante da cidade norte-americana em 2015.

A queixosa, identificada como Jane Doe, acusou Eric Marlon Bishop, conhecido como Jamie Foxx, de a tocar sem consentimento depois de ela e uma amiga terem abordado o ator no terraço esplanada de um restaurante em Manhattan, em agosto de 2015.

De acordo com a queixa, Foxx concordou em tirar uma foto, elogiou a mulher, comparando-a à atriz Gabrielle Union e depois agarrou-a no braço, puxou-a para longe e tocou-lhe no seio sem consentimento.



Uma amiga da mulher deparou-se com a situação, interromepeu-os e Jamie Foxx terá se ido embora, avança a Reuters.



Até ao momento, os representantes do ator não responderam a um pedido de comentário sobre a ação judicial.