João Galamba entrou e saiu do Parlamento em silêncio

Ex-ministro das Infraestruturas regressou ao hemiciclo como deputado do PS.

João Galamba regressou esta quinta-feira ao Parlamento como deputado do Partido Socialista (PS), durante uma Reunião Plenária de discussão do Orçamento do Estado para 2024. O ex-ministro das Infraestruturas entrou e saiu em silêncio do hemiciclo.O presidente do Chega, André Ventura, criticou a presença de João Galamba, arguido na 'Operação Influencer', dez dias depois de se demitir do Governo. "Está aqui como se nada fosse", apontou.Perante o ataque direto, o líder da bancada socialista, Eurico Brilhante Dias, pediu para defender a honra do ex-ministro das Infraestruturas. "Os deputados eleitos nesta Assembleia têm direito ao assento aqui. O deputado João Galamba tem direito ao lugar. Foi eleito pelo voto popular", declarou. João Galamba ouviu estas palavras em silêncio e deixou o hemiciclo.A 7 de novembro, António Costa pediu a demissão após o Ministério Público revelar que o primeiro-ministro é alvo de uma investigação do Supremo Tribunal de Justiça. Diante de uma crise política, o Presidente da República ouviu o Conselho de Estado e convocou eleições legislativas antecipadas para 10 de março.Eurico Brilhante Dias não quis centrar a discussão neste tema. "Nós não vamos transformar este num debate sobre um processo judicial que alimenta a extrema direita. Não o faremos. Não vamos fugir do aumento de salários e pensões, nem do debate da vida dos portugueses", afirmou.Em contraponto, o presidente do Chega, André Ventura, sublinhou o "pântano" em que o PS deixou o País e a "cultura de corrupção" instalada, lamentando o "escândalo" que envolve o Governo.