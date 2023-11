Choque entre autocarro e carro faz 10 feridos na Pontinha

Três feridos estão em estado grave.

Uma colisão entre um autocarro da empresa Carris Metropolitana e um automóvel, ocorrida pelas 10h30 desta quinta-feira num viaduto por cima do IC16, junto ao bairro de Santo Elói, na Pontinha, Odivelas, causou 10 feridos.

"Três feridos são considerados graves, e os outros nove ligeiros", disse ao CM fonte oficial da Proteção Civil.

No local estão 28 operacionais e 10 viaturas, dos bombeiros da Pontinha, Amadora e Queluz, e ainda a PSP e a Viatura Médica do Hospital de Loures.



Das dez vítimas, um ferido grave, oito ligeiros e um que recusou hospitalização. Dois eram ocupantes do carro e oito do autocarro, com idades entre os 30 e os 81 anos, sofreram "ferimentos mais à base de escoriações e alguns possivelmente lesões internas, segundo a avaliação do médico que esteve no local" disse ao CM Flávio Pacheco, segundo comandante dos bombeiros da Pontinha.