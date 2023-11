Quatro feridos em colisão em Gondomar

Alerta foi dado às 10h41.

Quatro feridos é o resultado de uma aparatosa colisão entre um carro e uma carrinha, na manhã desta quinta-feira, em S. Pedro da Cova, Gondomar.O alerta foi dado às 10h41.As vítimas, depois de estabilizadas, foram transportadas para o hospital com ferimentos considerados leves.As causas do acidente estão ainda por apurar. A GNR esteve no local e investiga.