Bombeiros salvam cães que caíram a poço em Aveiro

Momento do resgate foi publicado na rede social pela corporação.

Os Bombeiros de Aveiro-Velhos salvaram, na terça-feira, dois cães que caíram a um poço e sozinhos não conseguiam sair do local, na freguesia de Aradas, no concelho de Aveiro.Os operacionais foram chamados ao local e, com recurso a técnicas e equipamentos de salvamento em grande ângulo, resgataram os animais de médio porte do poço.O momento do resgate foi publicado pela corporação na sua rede social de Facebook, onde são já muitas as partilhas e os comentários de agradecimento.