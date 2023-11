Militar da GNR ferido com disparo acidental durante caça em Celorico de Basto

Guarda foi atingido no peito e transportado para o Hospital de Santo António, no Porto.

Um militar da GNR, de folga, ficou ferido ao início da manhã desta quinta-feira enquanto caçava, em Celorico de Basto.



O militar foi transportado para o Hospital de Santo António, no Porto, com ferimentos no peito. Ao que o CM apurou, não corre risco de vida.

O acidente aconteceu às 08h45, no Viso, freguesia de Caçarilhe. O militar terá tropeçado e caido, enquanto caçava sozinho, acabando por disparar a arma, durante a queda. Foi atingido no peito, mas conseguiu deslocar-se até à estrada e foi o próprio que pediu socorro aos bombeiros.



Os bombeiros Celoricenses, assistiram o militar no local, com o apoio da SIV de Fafe e da VMER de Guimarães.