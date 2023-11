Homenageada em Times Square fã que morreu de insolação antes de concerto de Taylor Swift

no Rio de Janeiro, Brasil."Esta é uma homenagem a todos os fãs que estiveram nos concertos no Rio de Janeiro. Vocês foram maiores do que o céu inteiro", leu-se num vídeo transmitido no ecrã da praça em Nova Iorque, nos Estados Unidos da América.

Ana Clara Machado morreu de insolação antes do concerto de Taylor Swift, na sexta-feira. A sensação térmica atingiu os 59,3 graus Celsius no Rio de Janeiro. Segundo a imprensa local, mil pessoas desmaiaram no recinto durante a atuação da cantora norte-americana.