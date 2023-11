Ataque em Dublin desencadeia confrontos violentos entre polícia de choque e manifestantes anti-imigrantes

Cinco pessoas, incluindo três crianças, foram esfaqueadas em Parnell Square. O principal suspeito foi detido pelas autoridades.

Cinco pessoas incluindo três crianças foram esfaqueadas, esta quinta-feira, em Parnell Square, no centro da cidade de Dublin, esta quinta-feira. O ataque ocorreu perto de uma escola, avança a Reuters.Uma menina de cinco anos recebeu tratamento de emergência depois de ter sofrido ferimentos graves. Uma mulher, com cerca de 30 anos, também ficou com ferimentos graves, enquanto as outras duas crianças, um rapaz de cinco anos e uma rapariga de seis, sofreram ferimentos ligeiros. O rapaz já teve alta do hospital.Um homem, com cerca de 40 anos, que também estava a ser tratado por ferimentos graves, foi detido pela polícia, que afirmou não estar à procura de qualquer outro suspeito, avança a Reuters. O Irish Times noticiou que os ferimentos do homem detido pelas autoridades terão sido auto-infligidos.Segundo a Reuters, o incidente desencadeou confrontos entre a polícia de choque e um grupo de manifestantes anti-imigrantes, que chegaram ao local pouco depois do ataque. Um carro da polícia e um autocarro de dois andares foram incendiados e as janelas de um hotel Holiday Inn e de um restaurante McDonalds foram partidas nas proximidades.