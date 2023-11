Lei permite ao Executivo nomear dirigentes públicos enquanto o Presidente da República não formalizar a demissão do primeiro-ministro.

A 7 de novembro, António Costa pediu a demissão após o Ministério Público revelar que o primeiro-ministro é alvo de uma investigação do Supremo Tribunal de Justiça. Diante de uma crise política, o Presidente da República ouviu o Conselho de Estado e convocou eleições legislativas antecipadas para 10 de março.

O Governo tem 44 nomeações prontas para lugares de topo da Administração Pública até entrar em gestão, avançou esta quinta-feira o jornal Público. A lei permite ao Executivo nomear dirigentes públicos enquanto o Presidente da República não formalizar a demissão do primeiro-ministro, António Costa.A Comissão de Recrutamento e Seleção para a Administração Pública (Cresap) enviou ao Governo as listas de três finalistas de 44 concursos. Entre os dirigentes superiores prontos a nomear estão os do Centro Nacional de Pensões, da Direção-Geral da Saúde e da Autoridade Tributária.Alguns dos cargos em questão estão vagos há vários anos e outros estão a ser assegurados em regime de substituição. Além destes 44 concursos, a Cresap anulou outros quatro.