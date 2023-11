Chega recebe Marine Le Pen amanhã no Parlamento

Conferência passou dos Passos Perdidos para a sala do Chega.

Marine Le Pen vai estar esta sexta-feira no Parlamento onde vai reunir-se com o Chega e dar uma conferência de imprensa ao lado de André Ventura. O encontro era para ser nos Passos Perdidos, local onde os jornalistas entrevistam os deputados diariamente e que estamos habituados a ver em casa, mas foi alterado. André Ventura explicou que "os serviços da Assembleia da República não permitiram a Le Pen" falar naquela zona e por isso tiveram de mudar a conferência para a sala do Chega.

André Ventura desconhece as razões e se há alguma regra que impeça líderes políticos de outros países de falar naquela zona da Assembleia.