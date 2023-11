Alunos aliciados no WhatsApp para grupo com conteúdos pornográficos, pedófilos e de violência

PSP alerta para que os pais estejam atentos.





Na PSP ainda na tarde desta quinta-feira não tinha sido feita qualquer participação, no entanto, após uma abordagem do pai de um aluno de um dos estabelecimentos de ensino em causa, agentes da Escola Segura estão a tentar perceber se o fenómeno se confirma, ou não, junto da direção.



Os alunos de várias escolas do Porto estarão a ser adicionados a um grupo de WhatsApp que contém conteúdos pornográficos, pedófilos e de violência extrema.Na PSP ainda na tarde desta quinta-feira não tinha sido feita qualquer participação, no entanto, após uma abordagem do pai de um aluno de um dos estabelecimentos de ensino em causa, agentes da Escola Segura estão a tentar perceber se o fenómeno se confirma, ou não, junto da direção. O grupo em causa terá a designação de ‘Bora bater o recorde de mais pessoas no grupo’ e serão já milhares os jovens de várias escolas que estão a ser contactados para aderirem.



O grupo em causa terá a designação de ‘Bora bater o recorde de mais pessoas no grupo’ e serão já milhares os jovens de várias escolas que estão a ser contactados para aderirem.

Apesar de não ter recebido qualquer participação, a PSP alerta para que os pais estejam atentos, lembrando, que, na aplicação, existem mecanismos para bloquear convites de desconhecidos ou restringir números. Devem usar esses bloqueios, contudo, antes, deverão efetuar uma cópia do convite e alertar as autoridades para que chegue aos autores do grupo.