Homem esfaqueou também a própria mãe e a companheira de 19 anos. Ficou em prisão preventiva.

Padrasto esfaqueia bebé de sete meses em Mirandela

Um bebé de sete meses foi esfaqueado, esta sexta-feira por volta da meia noite, em casa, pelo padrasto de 37 anos, em Vila Nova das Patas, no concelho de Mirandela. O bebé ficou gravemente ferido e foi transportado para o Hospital de São João no Porto.Segundo fonte do Centro Hospitalar Universitário de São João, citada pela Lusa, a situação clínica do bebé "é crítica, [mas] neste momento estável".Os militares da GNR, quando chegaram ao local, viram o homem na varanda da habitação com o bebé no chão."À nossa chegada, encontrámos uma criança esfaqueada, inconsciente, com múltiplos traumas no tórax e abdómen", explicou o comandante dos bombeiros locais, Luís Soares, em declarações à Lusa.O Homem esfaqueou também a própria mãe e a companheira de 19 anos. As mulheres ficaram feridas e foram hospitalizadas. O agressor também ficou ferido e está no hospital. Ao que oconseguiu apurar, o agressor consome estupefacientes e tem uma doença mental grave.O padrasto já foi detido, disseram à Lusa fontes dos bombeiros e da GNR.O padrasto ficou em prisão preventiva.O caso foi entregue à Polícia Judiciária.