Homem encontrado morto em fábrica em Santa Maria da Feira

Colega de trabalho encontrou a vítima num fosso.

Um homem, de 60 anos, foi encontrado morto, numa fábrica de reciclagem de papel, esta manhã de sexta-feira, em São Paio de Oleiros, Santa Maria da Feira. O alerta foi dado quando um colega de trabalho encontrou a vítima num fosso, já em paragem cardiorrespiratória.Os Bombeiros de Lourosa e a Viatura Médica de Emergência e Reanimação da Feira foram acionados para local. Apesar das manobras de reanimação, já nada foi possível fazer.O óbito foi declarado no local. A GNR isolou o local e também no local está a Autoridade para as Condições de Trabalho.