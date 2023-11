Ministério Público investiga alegado favorecimento de gémeas tratadas no Hospital Santa Maria

Procuradoria-Geral da República confirma a instauração de um inquérito.

O Ministério Público está a investigar o alegado favorecimento de duas gémeas luso-brasileiras no acesso ao medicamento Zolgensma, para a cura de Atrofia Muscular Espinhal, avançou o jornal Público. A Procuradoria-Geral da República confirmou esta sexta-feira a instauração de um inquérito.O caso noticiado pela TVI/CNN remonta a 2019. O tratamento em questão custou quatro milhões de euros. As gémeas vivem no Brasil e receberam cuidados de saúde no Hospital Santa Maria.Segundo a TVI/CNN, existem suspeitas do envolvimento do Presidente da República no acesso ao tratamento. Marcelo Rebelo de Sousa negou publicamente essa circunstância.A 6 de novembro, a Inspeção Geral da Saúde abriu uma inspeção ao caso