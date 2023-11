Oscar Pistorius vai sair da prisão 10 anos após assassinar a namorada a tiro

Antigo campeão paralímpico foi condenado a 13 anos e cinco meses de prisão em 2017.

A 'BBC' avança, esta sexta-feira, que o ex-campeão paralímpico sul-africano Oscar Pistorius, a cumprir pena de prisão pela morte da namorada em 2013, será libertado no dia 5 de janeiro do próximo ano, passando a ficar em liberdade condicional.Pistorius, de 37 anos, amputado de ambas as pernas, foi condenado a 13 anos e cinco meses de prisão em 2017, quando matou a namorada Reeva Steenkamp a tiro no Dia de São Valentim, alegando, mais tarde, que julgava tratar-se de um ladrão.Apesar de não se ter mostrado contra a libertação de Pistorius, a mãe de Reeva Steenkamp levantou dúvidas quanto aos "episódios de raiva" do antigo atleta, questionando se estes foram, de facto, tratados durante o tempo em que este esteve preso.Recorde-se que, em março, Oscar Pistorius - que foi campeão paralímpico dos 200 metros em Atenas'2004 e dos 100, 200 e 400 metros em Pequim'2008, além de ter conquistado a medalha de prata nos 200 metros de Londres'2012 e bronze nos 100 metros de Atenas'2004 - viu um pedido de liberdade condicional ser-lhe rejeitado.