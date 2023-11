Ativistas ocupam Ministérios das Infraestruturas e do Ambiente. Há pelo menos 15 detidos

Estudantes têm realizado manifestações e ações para reivindicar o fim ao fóssil até 2030 e eletricidade 100% renovável e acessível até 2025.

O Movimento Greve Climática Estudantil ocupou, esta sexta-feira, o Ministério das Infraestruturas e o Ministério do Ambiente em protesto contra a "inação do Governo e das instituições em acabar com os combustíveis fósseis". A manifestação começou no Largo Camões e até ao momento um jovem ficou ferido na cabeça e mais de 15 estudantes foram detidos pela PSP.



Segundo adiantou à agência Lusa Matilde Alvim, dirigente do movimento Greve Climática Estudantil, as detenções dos ativistas junto ao Ministério das Infraestruturas foram efetuadas pela Unidade Especial de Polícia (UEP) da PSP, havendo a indicação, ainda por confirmar oficialmente, que os jovens serão levados para instalações policiais na Penha de França, em Lisboa.

Matilde Alvim referiu que o movimento vai realizar de pronto uma vigília no local para onde serão transportados os ativistas detidos.

As detenções, descritas pela dirigente do movimento, ocorreram depois de, durante a manhã, um grupo de estudantes no Ministério do Ambiente terem sido recebidos pela polícia de choque, que carregou e levou um estudante para o hospital, tendo havido ainda três detenções.

Simultaneamente, e de acordo com as mesmas fontes, três estudantes menores de idade foram abordados pela polícia, revistados e viram as suas malas apreendidas. A assessora de imprensa do grupo parou para dizer que tal procedimento era ilegal, e foi algemada e levada para a esquadra.

Segundo relataram os ativistas, a restante manifestação junto do Ministério do Ambiente foi para a esquadra do Bairro Alto apoiar os colegas detidas. Quando iam dobrar a esquina, uma dezena de polícias parou a manifestação, tendo sido detido mais um estudante.

Cerca de 50 jovens ativistas desfilaram pouco depois das 11h30 em direção ao Ministério do Ambiente, mas a marcha foi momentaneamente interrompida quando a polícia revistou três manifestantes aos quais apreendeu dois "engenhos pirotécnicos" e um saco com tintas.

O desfile prosseguiu com palavras de ordem contra a exploração de energia fóssil e, ao subirem a Rua do Século, já próximo ao Ministério Ambiente, os manifestantes conseguiram libertar fumos nas cores de vermelho, verde e negro de engenhos semelhantes aos apreendidos pela PSP.

"O tempo está a esgotar-se. O governo tem de tomar medidas agora ou podemos chegar em poucos anos ao ponto de não retorno", diz Beatriz Xavier. "Acabar com o gás fóssil é o primeiro passo essencial para garantir que nós vamos ter um futuro. Ignorar isto é criminoso e torna este governo ilegítimo", acrescentou.

Num comunicado enviado às redações, os estudantes referem que três já foram revistados. Os estudantes recusam-se a sair até que o Governo se comprometa a criar um serviço público de energias renováveis que garanta as suas reivindicações, nos termos do plano que já deixaram no ministério do ambiente.



Por volta das 12h00, um agente da PSP avisou o comando que se a situação se mantivesse "teria de usar outro tipo de força", tendo poucos minutos depois chegado um núcleo da Equipa de Prevenção e Reação Imediata (EPRI).

Os ativistas têm realizado manifestações e ações para reivindicar o fim ao fóssil até 2030 e eletricidade 100% renovável e acessível até 2025, garantindo que este é o último inverno em que o gás fóssil é utilizado em Portugal.

Para esta sexta-feira, os estudantes pretendiam "ocupar" o Ministério do Ambiente, numa ação a que chamaram "visita de estudo". Um jovem ativista pelo clima ficou hoje ferido na cabeça e três foram detidos pela PSP durante um protesto.