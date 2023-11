25 Novembro: A reposição dos objetivos da Revolução de Abril

O 25 de Novembro de 1975 é, nos seus pormenores, uma história com segredos guardados a sete chaves que dificilmente serão desvendados. Primeiro porque não teve uma duração fácil de fixar, antes ocorrendo ao longo de muito tempo, com início na Manifestação da Alameda, Documento dos Nove, cerco da Assembleia Constituinte ou outro dos muitos acontecimentos relevantes do ano, e depois porque as polémicas sobre o que significou continuam acesas há 48 anos. Insofismável é que o 25 de Novembro repôs o 25 de Abril nos seus verdadeiros objetivos políticos.Leia a notícia na íntegra no site do Correio da Manhã