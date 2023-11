Salário médio fica abaixo de mil euros em 285 concelhos

O rendimento mensal mediano dos trabalhadores por conta de outrem não ultrapassou os mil euros em 285 (93%) dos 308 municípios portugueses, variando entre os 760,4 euros – o salário mínimo nacional em 2021 – nos concelhos de Gavião e Belmonte, e os 1781,36 euros em Castro Verde, onde está localizada a empresa mineira de Neves Corvo. Os dados foram divulgados ontem pelo Instituto Nacional de Estatística (INE). Apenas cerca de 30% destes trabalhadores ganhavam mais do que a média de todo o País.Leia a notícia na íntegra no site do Correio da Manhã