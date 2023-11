Montenegro diz que Governo não caiu por causa de um processo judicial, "caiu de podre"

"Tenho evitado contribuir para degradar ainda mais as instituições democráticas e alimentar intrigas políticas", disse o presidente do PSD.

O presidente do PSD defendeu hoje que o Governo do PS "não caiu por causa de um processo" judicial, mas "caiu de podre", e acusou os socialistas de instrumentalizarem a justiça para taparem "erros políticos".

"Tenho evitado contribuir para degradar ainda mais as instituições democráticas e alimentar intrigas políticas. Mas se alguém vê nisso algum receio ou alguma inibição, era o que faltava, eu sou, fui sempre, um homem livre e direi sempre o que mais interesse aos portugueses", avisou Montenegro, na abertura do 41.ª Congresso do PSD.

O presidente do PSD defendeu que o executivo de António Costa -- que anunciou a demissão a 07 de novembro -- "não caiu por causa de um parágrafo" no comunicado da Procuradoria-Geral da República, "nem sequer por causa de um processo".

"O governo caiu de podre, por indecente e má figura na governação. Foram demasiadas mentiras, demasiados abusos de poder, demasiada falta de decência e transparência na vida política", criticou, dizendo que "é sempre com o PS que o Estado se intromete nos negócios".

E deixou um aviso: "Portugal não é, não foi e não vai ser uma República das bananas".

Montenegro acusou ainda o PS de, nas últimas semanas, tentar instrumentalizar a justiça "para servir de álibi a erros políticos".

"Não que não estejamos todos sob escrutínio, é assim que tem ser, mas nos sítios próprios, com regras próprias e no tempo correto. O julgamento das pessoas e instituições não se faz na comunicação social, se isso é válido para políticos também é para magistrados", disse.