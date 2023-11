Pescador lúdico sente-se mal e morre na Ilha do Baleal em Peniche

Polícia Marítima esteve no local.

Um homem, de 58 anos, morreu esta madrugada, quando estava à pesca com um amigo, junto ao Largo de Santo Estêvão, na Ilha do Baleal, em Peniche.A vítima sentiu-se mal e sentou-se numa rocha, onde acabaria por ficar inconsciente. Os amigos ligaram para o 112.Para o local foram mobilizados meios de socorro dos bombeiros de Peniche, o INEM, com a ambulância de Suporte Imediato de Vida (SIV) de Peniche e a Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do hospital de Torres Vedras."A nossa equipa encontrou a vítima em paragem cardiorrespiratória sentado na rocha, onde pescava com outros amigos. Iniciamos manobras de reanimação e solicitamos apoio diferenciado com equipa médica, que acabou por declara o óbito no local", explicou o segundo comandante, Barradas, dos bombeiros de Peniche.A Polícia Marítima esteve no local e assumiu o inquérito para investigar a circunstância da morte.A vítima, de 58 anos, era natural do concelho de Almeirim.