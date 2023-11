Palestinianos em Gaza aproveitam as tréguas entre Israel e Hamas para voltar a casa e remexer nos escombros

Para muitos, a pausa humanitária é a primeira oportunidade para poderem circular em segurança.

Depois de sete semanas de bombardeamentos, que cessaram em Gaza devido ao acordo de cessar-fogo durante quatro dias, Tahani al-Najjar aproveitou regressar às ruínas de casa, destruída por um ataque aéreo israelita que, segundo contou à Reuters, matou sete familiares e obrigou-a a refugiar-se num abrigo."Quando disseram que havia tréguas, viemos ver as nossas casas. Vimos isto, como vêem, uma destruição completa. A cada guerra, a casa é destruída. Até quando é que vamos ficar assim? Até quando é que vamos sofrer com a destruição", disse Tahani al-Najjar.Mas tal como Tahani, milhares de habitantes de Gaza aproveitaram a ausência de ataques para sair dos abrigos comunitários e acampamentos improvisados para descobrir o que aconteceu às suas casas."Onde é que vamos viver? Para onde é que vamos? Estamos a tentar recolher pedaços de madeira para construir uma tenda para nos abrigar, mas em vão. Não há nada que possa abrigar uma família", disse Najjar, remexendo nos escombros daquela que foi a sua casa.Najjar, de 58 anos e mãe de cinco filhos, vivia em Khan Younis, no sul da Faixa de Gaza. A mulher contou que os militares israelitas já lhe tinham destruído a casa em dois conflitos anteriores, em 2008 e 2014. Tirou várias chávenas intactas do meio dos destroços. "Vamos reconstruir de novo", disse à Reuters.Atualmente, vive num centro para pessoas deslocadas, a que chama uma "epidemia" devido às doenças que afetam as pessoas que aí se abrigam em condições precárias, com acesso limitado a água, saneamento, combustível e aos tão necessários e escassos alimentos e medicamentos.Para muitos dos 2,3 milhões de pessoas que vivem na Faixa de Gaza, a pausa humanitária é a primeira oportunidade para poderem circular em segurança. Nos mercados ao ar livre e nos depósitos de ajuda, milhares de pessoas fazem fila para receber parte da ajuda que começou a entrar em Gaza. 196 camiões de ajuda humanitária transportaram alimentos, água e material médico através da passagem de Rafah, esta sexta-feira, o maior comboio de ajuda humanitária desde 7 de outubro.