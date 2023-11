Filho de fundador do Hamas dá palestra para judeus em São Paulo

Jurado de morte pelo Hamas, recebe até hoje ameaças de palestinianos que o consideram um traidor à causa.

O clube A Hebraica, na cidade brasileira de São Paulo, uma das principais instituições da comunidade judaica no Brasil, vai receber na noite deste sábado um convidado muito polémico, para dizer o mínimo, o palestiniano Mosab Hasan Yousef, filho de ninguém menos do que do sheik Hassan Yousef, um dos sete fundadores do grupo extremista Hamas, que trava uma sanguinária guerra com Israel na Faixa de Gaza há 50 dias.

Mosab, de 45 anos, dará uma palestra para um público formado por judeus a convite da "Standwithus Brasil", uma entidade judaica sem fins lucrativos que diz ter como objetivo "educar sobre Israel" e que nas redes sociais destacou a importância do evento e a rara oportunidade para os membros da comunidade em estarem pessoalmente com o palestrante e ouvirem a narrativa dele.

Nascido em Ramallah, capital da Cisjordânia, território palestiniano ocupado por Israel, o filho do fundador do grupo extremista que este sábado falará num dos locais mais sagrados para os judeus do Brasil chegou a empunhar armas e a lutar pelo Hamas, mas arrependeu-se e deixou a luta armada. Além de romper com a própria família e com a temida organização de que o pai foi um dos fundadores, Mosab mudou de lado e, entre 1997 e 2007, trabalhou como informante para o Mossad, o serviço secreto de Israel, segundo ele mesmo assumiu no livro "Filho do Hamas", e terá sido responsável pela prisão de muitos palestinianos que tinham levado a cabo ou planeavam atentados contra Israel.

Como se já não fosse pouco para suscitar o ódio do Hamas e do mundo palestiniano, Mosab renunciou à sua religião original, o Islamismo, e converteu-se ao Cristianismo. Jurado de morte pelo Hamas, recebe até hoje ameaças de palestinianos que o consideram um traidor à causa, Mosab Hasan Yousef em 2010 pediu asilo político aos EUA, onde ainda vive, e diz não se arrepender das suas polémicas decisões, pois, argumenta, elas salvaram a vida de muitas pessoas.