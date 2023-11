Fogo destrói segunda habitação de família em Sintra

Incidente mobilizou 22 operacionais.

Um fogo destruiu, este sábado, uma segunda habitação familiar em Bazão, Sintra. À hora do alerta, 14h55, ninguém se encontrava em casa pelo que não há registo de vítimas ou desalojados.



O incidente mobilizou 22 operacionais no total. No local estiveram os Bombeiros Voluntários de Colares, GNR de Colares e Serviço Municipal de Proteção Civil. Foi acionado, também, o meio elevatório dos Bombeiros de São Pedro de Sintra.