Supremo corrige Relação e viúva recebe pensão de 30 mil euros por ano

A viúva de um homem que morreu a trabalhar, esmagado sob um molde que pesava mais de 1000 quilos, vai receber uma pensão anual e vitalícia de 30 338,22 euros, atualizável a partir do dia 9 de janeiro de 2021. A decisão foi do Supremo Tribunal de Justiça, que assim corrigiu uma sentença do Tribunal da Relação do Porto (TRP), noticiada pelono dia 30 de julho. O TRP tinha dado provimento ao recurso da entidade patronal do sinistrado - Presdouro – Pré-reforçados Beira Douro, SA - à decisão da 1.ª instância, que tinha dado razão à mulher.Leia a notícia na íntegra no site do Correio da Manhã