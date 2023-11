Francisco J. Marques à ex-namorada: “Eu mato-te”

Os dois crimes de violência doméstica que o Ministério Público (MP) diz que Francisco J. Marques cometeu terão ocorrido entre dezembro de 2021 e fevereiro de 2022. Enviou vários emails e mensagens à ex-companheira por desconfiar que ela tinha um novo namorado - isto após a ver com um homem, a 23 de dezembro, na zona da Boavista. Nesse dia, o diretor de comunicação do FC Porto seguiu-os e confrontou-a. Disse que ela lhe deveria contar que tinha um novo relacionamento. Seguiram-se vários episódios, sempre através de meios eletrónicos, mas no processo consultado peloo MP indica que houve um contacto presencial, a 10 de janeiro de 2022, no estacionamento do Shopping Cidade do Porto, onde Francisco J. Marques terá dito à ‘ex’: “Eu mato-te, eu mato-te se não me deixares falar com a tua filha.”Leia a notícia na íntegra no site do Correio da Manhã