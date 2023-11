Lições sobre diversidade sexual para crianças de três anos

Leitura comentada de livros infantis, animações e jogos interativos com personagens e temáticas LGBTQIA+, fazer pequenas bandeiras arco-íris em papel, bandas sonoras para momentos de diversão com músicas de artistas LGBTQIA+, pintar a giz um arco-íris (símbolo da comunidade gay e lésbica) à entrada da escola. Estas são algumas das atividades propostas para educadores de infância, que trabalham com crianças dos 3 aos 6 anos, que constam num manual sobre a educação para a igualdade de género. Para a faixa etária dos 7 aos 12 anos, os autores do manual propõem que as crianças conheçam pessoas LGBTQIA+ e participem numa Marcha do Orgulho. Uma das ferramentas de trabalho é o visionamento do vídeo ‘A Marcha é Linda’, onde Matilde e Carolina falam sobre as suas experiências enquanto lésbicas.Leia a notícia na íntegra no site do Correio da Manhã